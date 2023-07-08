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Цуренко: Когда не хватает сил в матче, напоминаю себе, что я из Украины

Украинская теннисистка рассказала, как она мотивирует себя в трудные моменты.
Сегодня, 13:05
Леся Цуренко / Getty Images
Леся Цуренко / Getty Images

В пятницу, 7 июля, в рамках третьего раунда женской сетки Уимблдона третья ракетка Украины Леся Цуренко в тяжелейшем матче обыграла Ану Богдан 4:6, 6:3, 7:6 (18).

Всего на корте теннисистки провели 3 часа 30 минут - все из-за третьего сета, который дошел до тай-брейка, где украинка победила 20:18.

После такого тяжелого триумфа 34-летняя украинка рассказала, какие проблемы она испытывала до этой встречи и что заставляет ее двигаться вперед.

"С самого утра у меня была головная боль. Возможно, из-за сильной жары сегодня по сравнению с прошлыми днями. Дальше начались судороги во всем теле: во втором сете – в руках, а в третьем – уже и руках, и ногах", - цитирует Цуренко BTU.

"После матча я тоже не могла встать и нормально подойти пожать руку, потому что у меня свело ногу. В какой-то момент я просто боялась встать, чтобы меня не свело. Но после матча, к счастью, удалось избежать продолжения этого состояния, потому что бывает так что еще минут 40 это может продолжаться".

Источник: Getty Images

"В некоторых моментах матчей, когда уже совсем нет сил, я себе напоминаю, что я из Украины. И это мне придает силы. Я говорю себе, я должна выиграть не только для себя, но и для всей страны. И это действительно так".

В 1/8 финала турнира Леся Цуренко сыграет против американки Джессики Пегулы. Матч состоится в воскресенье, 9 июля.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей женской сетки Уимблдона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уимблдон Леся Цуренко

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