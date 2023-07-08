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"Я должна была идти на концерт, но Уимблдон сплутал мои планы": Свитолина попала в забавную ситуацию

Украинка не сможет насладиться выступлением любимого исполнителя, но вряд-ли этому не рада.
Сегодня, 17:09
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина попала в забавную ситуацию из-за своего продвижения по турнирной сетке Уимблдона.

Спортсменка, по всей видимости, не ожидала, что сможет задержаться на турнире надолго, поэтому, еще до участия в соревнованиях запланировала поездку в Вену на концерт британского исполнителя Гарри Стайлса.

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Однако, Элина все еще участвует в турнире, и завтра сыграет против беларуски Виктории Азаренка, из-за чего ей придется пропустить поездку в столицу Австрии для того, чтобы увидеть любимого исполнителя о чем украинка рассказала в своем Instagram.

"Эй, люди! Сегодня я должна была пойти на концерт моего любимого Гарри Стайлса в Вене, но Уимблдон спутал мои планы. Кто-то хочет пойти? У меня есть два билета", - написала теннисистка в своем Instagram.

Отметим, что планам помешало не только продвижение Свитолиной по турнирной сетке, но и погодные условия в Лондоне, из-за которых матчи, в том числе с участием украинки, пришлось несколько раз переносить на более поздние даты.


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