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Свитолина - Швентек: прогноз на четвертьфинальный матч Уимблдона 11.07.2023

Прогноз на поединок Элина Свитолина - Ига Швентек. Узнай на ISPORT.ua, кто победит, какие коэффициенты и ставки на матч.
Сегодня, 09:50
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает свое участие на Уимблдоне, где дошла уже до 1/4 финала. Ее соперницей станет первая ракетка мира Ига Швентек (Польша).

Спортсменки прошли длительную дистанцию, однако до решающего поединка еще нужно сделать несколько шагов. Очное противостояние - отличная возможность выбить конкурента и приблизиться к заветному трофею.

Свитолина и Швентек очень опытные теннисистки, а значит зрители точно получать удовольствие от игры.

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Коэффициент и ставки на матч Свитолина - Швентек

Польская теннисистка является очевидным фаворитом будущего поединка. По мнению экспертов, Ига сможет победить Свитолину и пройти в полуфинал Уимблдона.

Прогноз букмекеров на бой Свитолина - Швентек:

  • Победа Свитолиной: 6.30
  • Победа Швентек: 1.13

При этом победа польской спортсменки 2:0 оценивается в 1.48, а украинки - 7.5. Коэффициент на то, что в игре будет больше 2,5 сетов составляет - 3.32.

Статистика противостояния Свитолина - Швентек

Между собой теннисистки проведут второй поединок. Первая игра прошла в 2021 году в Риме, когда полька уверенно обыграла Свитолину.

Статистика матчей

Свитолина - Швентек
0 победы 1

Напомним, что на ISPORT доступно расписание и результаты женской сетки Уимблдона.


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