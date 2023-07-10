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Свитолина назвала условие, при котором пожмет руку игроку из россии или беларуси

Украинка сделала четкое заявление по поводу своей позиции.
Сегодня, 11:25
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

В рамках четвертого круга Уимблдона Элина Свитолина (№76 WTA) обыграла белоруску Викторию Азаренко (№20 WTA).

Украинская теннисистка не пожала руку соперницей. По словам Свитолиной, она это сделает, когда российские войска покинут пределы Украины.

"Я все время это говорю. Я уже неоднократно говорила, что пока российские войска не уйдут из Украины, и мы не вернем свои территории, я давить им руки не собираюсь. У меня есть четкое заявление. Я не знаю, как я могу быть еще более четкой".

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Свитолина прокомментировала позицию Азаренко, которая пыталась проявить уважение.

"Да, да, у меня нет проблем с этим. Это не так, как в четвертьфинале в Париже. Так что без проблем. У меня с этим нет проблем", - цитирует Элину ASAP Sports.

Ранее сообщалось, что Свитолина установила уникальное достижение для украинского тенниса.


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