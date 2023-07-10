"Ой, пожалуйста": Азаренко отреагировала на то, что Свитолина не пожала ей руку на Уимблдоне

Украинка продолжает следовать своим правилам и поддерживать свою позицию.

В рамках четвертого раунда Уимблдона Элина Свитолина в тяжелой игре расправилась с представительницей беларуси Викторией Азаренко.

Белорусская теннисистка прокомментировала то, что украинка не пожала ей руку после матча.

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По словам представительницы страны-агрессора, она уважает решение Свитолиной.

"Жертва? Жертва того, что кто-то не пожал мне руку? Ой, пожалуйста. Она не хочет пожимать руку россиянам и белорусам.

Я уважаю ее решение. Что я должна была сделать? Остаться и ждать?", - приводит слова Азаренко The Tennis Letter.

Ранее сообщалось, что Свитолина установила уникальное достижение для украинского тенниса.