"Ой, пожалуйста": Азаренко отреагировала на то, что Свитолина не пожала ей руку на Уимблдоне
Украинка продолжает следовать своим правилам и поддерживать свою позицию.
В рамках четвертого раунда Уимблдона Элина Свитолина в тяжелой игре расправилась с представительницей беларуси Викторией Азаренко.
Белорусская теннисистка прокомментировала то, что украинка не пожала ей руку после матча.
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По словам представительницы страны-агрессора, она уважает решение Свитолиной.
"Жертва? Жертва того, что кто-то не пожал мне руку? Ой, пожалуйста. Она не хочет пожимать руку россиянам и белорусам.
Я уважаю ее решение. Что я должна была сделать? Остаться и ждать?", - приводит слова Азаренко The Tennis Letter.
Ранее сообщалось, что Свитолина установила уникальное достижение для украинского тенниса.