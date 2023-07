"У нас впереди четыре концерта": Любимый певец Свитолиной пригласил ее на свое шоу

"I hope Harry Styles is watching 🫶" 😂 Elina Svitolina had to sell her tickets so she could play tonight, sorry @Harry_Styles ! #Wimbledon pic.twitter.com/BB1vtXfC5O

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...