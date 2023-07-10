"У нас впереди четыре концерта": Любимый певец Свитолиной пригласил ее на свое шоу
Британский певец Харри Стайлс, который является любимым исполнителем украинки Элины Свитолиной отреагировал на курьез, случившийся с теннисисткой.
Напомним, Элина была вынуждена пропустить концерт Стайлса в Вене, на который приобрела билеты из-за того, что успешно выступает на Уимблдоне.
Харри поздравил Свитолину с проходом в четвертьфинал и пригласил ее на любое из своих следующих шоу.
"Поздравляю! У нас впереди еще четыре концерта, добро пожаловать на любой из них. Удачи в последующем продвижении на турнире", - написал Стайлс в Instagram.
Отметим, что на послематчевой пресс-конференции после победы над Викторией Азаренка украинка выразила надежду на то. что певец смотрел этот поединок.
"Ну, я надеюсь, что Харри смотрел это. Я просто его большая фанатка, поэтому, ну вы знаете...", - заявила спортсменка.
"I hope Harry Styles is watching 🫶" 😂— BBC Sport (@BBCSport) July 9, 2023
Elina Svitolina had to sell her tickets so she could play tonight, sorry @Harry_Styles !#Wimbledon pic.twitter.com/BB1vtXfC5O
На ISPORT доступны результаты всех матчей Свитолиной в этом году.