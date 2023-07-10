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"У нас впереди четыре концерта": Любимый певец Свитолиной пригласил ее на свое шоу

Харри Стайлс отреагировал на курьезную ситуацию, в которую попала украинка.
Сегодня, 00:30
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Британский певец Харри Стайлс, который является любимым исполнителем украинки Элины Свитолиной отреагировал на курьез, случившийся с теннисисткой.

Напомним, Элина была вынуждена пропустить концерт Стайлса в Вене, на который приобрела билеты из-за того, что успешно выступает на Уимблдоне.

Харри поздравил Свитолину с проходом в четвертьфинал и пригласил ее на любое из своих следующих шоу.

"Поздравляю! У нас впереди еще четыре концерта, добро пожаловать на любой из них. Удачи в последующем продвижении на турнире", - написал Стайлс в Instagram.

Отметим, что на послематчевой пресс-конференции после победы над Викторией Азаренка украинка выразила надежду на то. что певец смотрел этот поединок.

"Ну, я надеюсь, что Харри смотрел это. Я просто его большая фанатка, поэтому, ну вы знаете...", - заявила спортсменка.

На ISPORT доступны результаты всех матчей Свитолиной в этом году.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Элина Свитолина

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