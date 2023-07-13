Свитолина - Вондроушова: онлайн-трансляция полуфинала Уимблдона 13.07.2023

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция 1/2 финала турнира, в котором сыграют Элина Свитолина и Маркета Вондроушова.

В четверг, 13 июля, украинская теннисистка Элина Свитолина (№76 WTA) сыграет с Маркетой Вондроушовой (№42 WTA) из Чехии в рамках полуфинала Уимблдона.

Соперницы проведут поединок, который определит финалистку соревнования.

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Начало полуфинальный игры не ранее 15:30 по киевскому времени.

Смотреть аудио онлайн-трансляцию матча Свитолина - Вондроушова:

В своей истории девушки играли между собой пять раз - 3 победы у Элина, два выигрыша у Маркеты.

Отметим, что Свитолина в девятый раз играет в основной сетке Уимблдон. В полуфинале украинка сыграет во второй раз. В 2019 году Элина потерпела поражение от будущей чемпионки Симоны Халеп.

Напомним, украинка отметилась необычным достижением на Уимблдоне.

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