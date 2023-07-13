Первая мама за 44 года: Свитолина отметилась необычным достижением на Уимблдоне
Сегодня, 13 июля, украинская теннисистка Элина Свитолина (№76 WTA) сыграет в полуфинале Уимблдона.
Наша спортсменка отметилась уникальным достижением, ведь стала первой мамой за 44 года, дошедшей до четвертьфинала или выше в своих первых двух турнирах Большого шлема после родов.
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На Ролан Гаррос Свитолина дошла до 1/4 финала, а на Уимблдоне она пробилась в полуфинал, где сыграет против Маркеты Вондроушовой.
Последней женщиной, которой покорилось данное достижение, была Эвонн Гулагонг в 1979 году.
Матч Свитолина - Вондроушова запланирован на 15:30 по Киеву. На ISPORT доступен прогноз на данный поединок.
Напомним, Элина начнет следующую неделю в ранге первой ракетки Украины.