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Первая мама за 44 года: Свитолина отметилась необычным достижением на Уимблдоне

Украинка шокировала своей игрой после родов.
Сегодня, 10:48
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Сегодня, 13 июля, украинская теннисистка Элина Свитолина (№76 WTA) сыграет в полуфинале Уимблдона.

Наша спортсменка отметилась уникальным достижением, ведь стала первой мамой за 44 года, дошедшей до четвертьфинала или выше в своих первых двух турнирах Большого шлема после родов.

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На Ролан Гаррос Свитолина дошла до 1/4 финала, а на Уимблдоне она пробилась в полуфинал, где сыграет против Маркеты Вондроушовой.

Последней женщиной, которой покорилось данное достижение, была Эвонн Гулагонг в 1979 году.

Матч Свитолина - Вондроушова запланирован на 15:30 по Киеву. На ISPORT доступен прогноз на данный поединок.

Напомним, Элина начнет следующую неделю в ранге первой ракетки Украины.


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