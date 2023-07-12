Свитолина - Вондроушова: прогноз на полуфинальный матч Уимблдона 13.07.2023

Прогноз на поединок Элина Свитолина - Маркета Вондроушова. Узнай на ISPORT.ua, кто победит, какие коэффициенты и ставки на матч.

Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает свое участие на Уимблдоне. Наша спортсменка сумела дойти до полуфинала турнира, где сыграет с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой.

В предстоящем поединке опытные спортсменки определят ту, которая сыграет в финальной игре турнира.

На пути к 1/2 финала Свитолина разобралась с Винус Вильямс (США), Элизе Мертенс (Бельгия), Софией Кенин (США), Викторией Азаренко (нейтральный статус) и Игой Швентек (Польша).

Чешская теннисистка победила Пейтон Стернс (США), Веронику Кудерметову (нейтральный статус), Донну Векич (Хорватия), Марию Боузкову (Чехия) и Джессику Пегулу (США).

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Коэффициент и ставки на матч Свитолина - Вондроушова

Маркета является фаворитом будущего поединка. По мнению экспертов, Вондроушова сможет победить Свитолину и пройти в полуфинал Уимблдона.

Прогноз букмекеров на матч Свитолина - Вондроушова:

Победа Свитолиной: 2.1

2.1 Победа Вондроушовой: 1.78

При этом победа чешской спортсменки 2:0 оценивается в 2.7, а украинки - 3.15. Коэффициент на то, что в игре будет больше 2,5 сетов составляет - 2.2.

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Статистика противостояния Свитолина - Вондроушова

Между собой теннисистки проведут шестой поединок. В последний раз они играли на Олимпийских играх в 2021 году. Тогда Маркета за два сеты победила Элину.

Статистика матчей

Свитолина - Вондроушова

3 победы 2

Напомним, что на ISPORT доступно расписание и результаты женской сетки Уимблдона.