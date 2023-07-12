Свитолина - Вондроушова: прогноз на полуфинальный матч Уимблдона 13.07.2023
Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает свое участие на Уимблдоне. Наша спортсменка сумела дойти до полуфинала турнира, где сыграет с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой.
В предстоящем поединке опытные спортсменки определят ту, которая сыграет в финальной игре турнира.
На пути к 1/2 финала Свитолина разобралась с Винус Вильямс (США), Элизе Мертенс (Бельгия), Софией Кенин (США), Викторией Азаренко (нейтральный статус) и Игой Швентек (Польша).
Чешская теннисистка победила Пейтон Стернс (США), Веронику Кудерметову (нейтральный статус), Донну Векич (Хорватия), Марию Боузкову (Чехия) и Джессику Пегулу (США).
Читай также: От 1344-й до ТОП-30 за несколько месяцев: Свитолина начнет следующую неделю в ранге первой ракетки Украины
Коэффициент и ставки на матч Свитолина - Вондроушова
Маркета является фаворитом будущего поединка. По мнению экспертов, Вондроушова сможет победить Свитолину и пройти в полуфинал Уимблдона.
Прогноз букмекеров на матч Свитолина - Вондроушова:
- Победа Свитолиной: 2.1
- Победа Вондроушовой: 1.78
При этом победа чешской спортсменки 2:0 оценивается в 2.7, а украинки - 3.15. Коэффициент на то, что в игре будет больше 2,5 сетов составляет - 2.2.
Читай также: "Наверное, выпью пива и буду наслаждаться": Свитолина поделилась эмоциями от выхода в полуфинал Уимблдона
Статистика противостояния Свитолина - Вондроушова
Между собой теннисистки проведут шестой поединок. В последний раз они играли на Олимпийских играх в 2021 году. Тогда Маркета за два сеты победила Элину.
Статистика матчей
Свитолина - Вондроушова
3 победы 2
Напомним, что на ISPORT доступно расписание и результаты женской сетки Уимблдона.