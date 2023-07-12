iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Свитолина - Вондроушова: прогноз на полуфинальный матч Уимблдона 13.07.2023

Прогноз на поединок Элина Свитолина - Маркета Вондроушова. Узнай на ISPORT.ua, кто победит, какие коэффициенты и ставки на матч.
Сегодня, 10:35
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает свое участие на Уимблдоне. Наша спортсменка сумела дойти до полуфинала турнира, где сыграет с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой.

В предстоящем поединке опытные спортсменки определят ту, которая сыграет в финальной игре турнира.

На пути к 1/2 финала Свитолина разобралась с Винус Вильямс (США), Элизе Мертенс (Бельгия), Софией Кенин (США), Викторией Азаренко (нейтральный статус) и Игой Швентек (Польша).

Чешская теннисистка победила Пейтон Стернс (США), Веронику Кудерметову (нейтральный статус), Донну Векич (Хорватия), Марию Боузкову (Чехия) и Джессику Пегулу (США).

Читай также: От 1344-й до ТОП-30 за несколько месяцев: Свитолина начнет следующую неделю в ранге первой ракетки Украины

Коэффициент и ставки на матч Свитолина - Вондроушова

Маркета является фаворитом будущего поединка. По мнению экспертов, Вондроушова сможет победить Свитолину и пройти в полуфинал Уимблдона.

Прогноз букмекеров на матч Свитолина - Вондроушова:

  • Победа Свитолиной: 2.1
  • Победа Вондроушовой: 1.78

При этом победа чешской спортсменки 2:0 оценивается в 2.7, а украинки - 3.15. Коэффициент на то, что в игре будет больше 2,5 сетов составляет - 2.2.

Читай также: "Наверное, выпью пива и буду наслаждаться": Свитолина поделилась эмоциями от выхода в полуфинал Уимблдона

Статистика противостояния Свитолина - Вондроушова

Между собой теннисистки проведут шестой поединок. В последний раз они играли на Олимпийских играх в 2021 году. Тогда Маркета за два сеты победила Элину.

Статистика матчей

Свитолина - Вондроушова
3 победы 2

Напомним, что на ISPORT доступно расписание и результаты женской сетки Уимблдона.


Статьи по теме

Ан-Наср получил трансферный бан из-за долга на сумму, которую платит Роналду каждый день Ан-Наср получил трансферный бан из-за долга на сумму, которую платит Роналду каждый день
Дебютант чемпионата Франции подписал российского футболиста Дебютант чемпионата Франции подписал российского футболиста
Сборная Украины определилась с составом на сбор перед квалификацией Олимпиады Сборная Украины определилась с составом на сбор перед квалификацией Олимпиады
Промоутер Фьюри объяснил, почему Тайсон проведет бой с Нганну Промоутер Фьюри объяснил, почему Тайсон проведет бой с Нганну
Помочь журналистам

Видео

Скандальный украинский боксер одержал первую победу с 2019 года
Скандальный украинский боксер одержал первую победу с 2019 года

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа13:30
Ан-Наср получил трансферный бан из-за долга на сумму, которую платит Роналду каждый день
Европа13:20
Дебютант чемпионата Франции подписал российского футболиста
Сборные13:06
Сборная Украины определилась с составом на сбор перед квалификацией Олимпиады
Бокс12:58
Промоутер Фьюри объяснил, почему Тайсон проведет бой с Нганну
Европа12:32
Шанс выиграть трофей: Тоттенхэм сыграет в финале самого известного товарищеского кубка
Украина12:30
УПЛ: Шахтер сыграет с Металлистом 1925, Динамо - с Минаем
Другие страны12:15
Месси прибыл в Майами: названа дата представления новичка Интера
Теннис12:06
Швентек: Надеюсь, Свитолина выигрывает Уимблдон
Бокс11:52
"Бред": Джошуа отреагировал на следующий бой Фьюри
Киберспорт11:38
Monte, B8, IKLA и многие другие команды не прошли квалификацию в турнир Gamers8
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK