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"Кто-то сейчас спит, а кто-то пытается выжить": Ястремская отреагировал на обстрел Одессы

Украинка не смогла промолчать по поводу массового удара по городу.
Сегодня, 09:47
Даяна Ястремская / Getty Images
Даяна Ястремская / Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№152 WTA) прокомментировала ночной обстрел Одессы.

Спортсменка опубликовала пост в Instagram-stories, в котором призвала международные теннисные организации "проснутся".

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"WTA и ITF, посмотрите мои страницы или, возможно, вы хотите увидеть видео вживую, или посетить Украину? Может быть, тогда вы измените свое мнение о России?

Кто сейчас очень хорошо спит, и вы понимаете о ком я, а кто пытается выжить. Или как все украинские теннисисты, которые во время турниров не спят, потому что следят за новостями. Это честно?", – написала Ястремская.

Напомним, что ночью Одесса была массово атакована российскими ракетами и беспилотниками.

Ранее сообщалось, что украинка стартовала с победы на турнире в Палермо.


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