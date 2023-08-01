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Китайский теннисист потерял сознание во время матча на турнире в Вашингтоне

Спортсмен отказался продолжать игру.
Сегодня, 10:55
У Ибин / Getty Images
У Ибин / Getty Images

Китайский теннисист Ибин потерял сознание во время матча против японца Йосуке Ватануки на турнире в США.

Данное происшествие произошло на турнире категории ATP-500 в Вашингтоне. Причиной плохого самочувствия игрока стал тепловой удар.

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При счете 4:1 в свою пользу У Ибин отправился на свое место для отдыха между геймами, но дойдя до своего стула упал и потерял сознание. После оказания медицинской помощи китаец отказался от продолжения матча. 

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Китайский теннисист потерял сознание во время матча на турнире в Вашингтоне
Китайский теннисист потерял сознание во время матча на турнире в Вашингтоне

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