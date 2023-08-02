Возлюбленный Свитолиной намекнул на завершение карьеры
Французский теннисист Гаэль Монфис высказался о возможном завершении карьеры.
По словам 36-летнего спортсмена, он близок к тому, чтобы перестать играть профессионально.
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"Я чувствую, что Элина будет играть гораздо дольше меня. Может быть, это один из моих последних турниров в штатах. Возможно, в следующем году.
Мы не знаем. Но скоро. Но я могу вернуться, чтобы поддержать Элину с ребенком. Вы увидите меня", - приводит слова Монфиса The Tennis Letter.
Отметим, что на старте турнира ATP 500 в Вашингтоне Монфис обыграл Бьорна Фратанджело (6:3, 6:4).
Ранее сообщалось, что Свитолина раскритиковала Соболенко, которая выступила против войны.
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