"Действительно невероятно": Соперница Свитолиной оценила игру украинки

В пятницу, 4 августа, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№27 WTA) сыграет с американкой Джессикой Пегулой (№4 WTA) в четвертьфинале турнира WTA 500 в Вашингтоне.

В преддверии поединка представительница ТОП-10 мирового рейтинга высказалась по поводу игры украинки. По ее словам, Элина показывает невероятный теннис.

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"То, что она сделала, вернувшись после родов, и все, через что проходит ее страна – действительно невероятно.

Я чувствую, что она вернулась с новым взглядом. Это будет тяжело", - приводит слова Пегулы The Tennis Letter.

Отметим, что начало матча Свитолина - Пегула ориентировочно в 19:00 по Киеву.

Ранее сообщалось, что Костюк победила шестую ракетку мира во втором раунде турнира в Вашингтоне.