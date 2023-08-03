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"Опасная соперница": Свитолина отреагировала на победу над россиянкой на турнире в США

Украинка пробилась в третий раунд соревнования в Вашингтоне.
Сегодня, 08:00
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№27 WTA) прокомментировала победу над россиянкой Дарьей Касаткиной (№11 WTA) во втором круге турнира WTA 500 в Вашингтоне.

По словам спортсменки, она сделала все, чтобы заставить соперницу проиграть.

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"Я знала, что она очень опасная соперница. Моей задачей было сыграть на один удар больше, заставлять ее больше играть, выходить в сетку, контролировать розыгрыш, доминировать в розыгрыше.

Честно говоря, я просто стараюсь упорно работать над своей физической формой, стараюсь приспособиться. Вы знаете, переход от травы к харду – это непросто. Нужно некоторое время, чтобы физически поработать над движениями. И я очень довольна. Я просто пыталась работать над каждым очком", - приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA.

В следующем раунде украинка сыграет с победительницей пары Джессика Пегула — Пейтон Стернс.

Ранее сообщалось, что Свитолина раскритиковала Соболенко, которая выступила против войны.

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