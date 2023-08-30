Свитолина: Очень жалею, что бывала на россии после 2014

Украинка, наверняка, хотела бы вернуть время назад.

Украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о своих выступлениях на турнирах в рф после 2014 года.

По словам спортсменки, она жалеет, что после аннексии Крыма и первой фазы российско-украинской войны ездила в страну-террористку.

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"Очень жалею, что ездила в Россию после 2014 года.

Многие мои друзья, которые разговаривали только на русском, теперь говорят только на украинском.

Давление во время игры с россиянами всегда в глубине головы, всегда там", - заявила теннисистка.

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