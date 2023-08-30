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Свитолина: Любая победа на турнире Большого шлема – счастливый день

Украинка пробилась во второй круг соревнования.
Сегодня, 12:35
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№26 WTA) прокомментировала победу над немкой Анной-Леной Фридзам (№90 WTA) на старте US Open – 6:3, 6:1.

По словам спортсменки, она рада, что смогла удачно начать турнир после травмы.

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"Две недели назад это было бы нормально. Но поскольку я не играла в Цинциннате и у меня были некоторые проблемы со здоровьем, сегодняшняя победа и форма, которую я показала – прекрасный день. Я немного беспокоилась о своем здоровье.

Лучшие игроки здесь, каждый пытается победить вас и показать свою лучшую игру. Любая победа на турнире «Большого шлема» – счастливый день", - приводит слова Свитолиной The Tennis Letter.

Напомним, в следующем круге украинка сыграет против россиянки Павлюченковой.

Ранее сообщалось, что бельгийка с украинскими корнями не пожала руку белоруске Соболенко на US Open.


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