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Бельгийка с украинскими корнями не пожала руку белоруске Соболенко на US Open

Марина Заневская красиво завершила карьеру.
Сегодня, 11:30
Марина Заневская / Getty Images
Марина Заневская / Getty Images

Бельгийская теннисистка Марина Заневская (№112 WTA) проиграла белоруске Арине Соболенко (№2 WTA) на старте US Open – 3:6, 3:6.

После поединка украинка, которая выступает за Бельгию с 2016 года, не пожала руку сопернице.

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Соболенко ждала ее у сетки, но Марина проигнорировала свою соперницу.

Напомним, Заневская объявила, что завершит карьеру после US Open из-за хронической травмы спины.

Ранее сообщалось, что Свитолина раскритиковала Соболенко, которая выступила против войны.

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