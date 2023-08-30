Бельгийка с украинскими корнями не пожала руку белоруске Соболенко на US Open

Бельгийская теннисистка Марина Заневская (№112 WTA) проиграла белоруске Арине Соболенко (№2 WTA) на старте US Open – 3:6, 3:6.

После поединка украинка, которая выступает за Бельгию с 2016 года, не пожала руку сопернице.

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Соболенко ждала ее у сетки, но Марина проигнорировала свою соперницу.

Напомним, Заневская объявила, что завершит карьеру после US Open из-за хронической травмы спины.

Ранее сообщалось, что Свитолина раскритиковала Соболенко, которая выступила против войны.

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