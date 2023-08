"У нее есть яйца": Ястремская неожиданно похвалила россиянку

Украинская теннисистка Даяна Ястремская заявила, что россиянка Дарья Касаткина заслуживает уважения.

По словам нашей спортсменки, представительница страны-агрессора неоднократно осуждала войну в Украине.

Читай также: "Невероятно, что они прожили это со мной": Свитолина расплакалась после вопроса об украинцах

"Она открыто высказывала свое мнение о войне, за что заслуживает уважения. Мы говорим друг другу Привет, но не более.

Она - одна из немногих, у кого есть яйца говорить", - отметила Ястремска.

About Daria Kasatkina: "She openly presented her opinion on the war, for which she deserves respect. We say "Hello" to each other, but we don't talk beyond that. She is one of the few who had "eggs" to speak out.”