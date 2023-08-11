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"У нее есть яйца": Ястремская неожиданно похвалила россиянку

Украинская спортсменка оценила поведение представительницы страны-агрессора.
Сегодня, 08:50
Даяна Ястремская / Getty Images
Даяна Ястремская / Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская заявила, что россиянка Дарья Касаткина заслуживает уважения.

По словам нашей спортсменки, представительница страны-агрессора неоднократно осуждала войну в Украине.

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"Она открыто высказывала свое мнение о войне, за что заслуживает уважения. Мы говорим друг другу Привет, но не более.

Она - одна из немногих, у кого есть яйца говорить", - отметила Ястремска.

Ранее сообщалось, что Свитолина раскритиковала Соболенко, которая выступила против войны.


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