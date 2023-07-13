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"Невероятно, что они прожили это со мной": Свитолина расплакалась после вопроса об украинцах

Теннисистка не смогла сдержать эмоций.
Сегодня, 19:16
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась мыслями о поддержке, которую она получала от своих соотечественников на протяжении своего участия на Уимблдоне.

Спортсменка не смогла сдержать своих эмоций и расплакалась, говоря о том, насколько для нее это было важно.

"Я получила много сообщений от разных людей. Невероятно, что они прожили это со мной. Надеюсь, они продолжат это делать", - заявила Свитолина.

Напомним, Элина, к сожалению вылетела с Уимблдона на стадии полуфинала, проиграв Маркете Вондроушовой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Элина Свитолина

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