iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Надаль сообщил, когда завершит карьеру

Испанец хочет насладиться последним годом в карьере.
Сегодня, 10:50
Рафаэль Надаль / Getty Images
Рафаэль Надаль / Getty Images

22-кратный чемпион турниров Большого шлема Рафаэль Надаль высказался о возможном завершении карьеры.

По словам легендарного испанца, в следующем году, вероятно, он закончит играть.

Читай также: Джокович посвятил победу на US Open Кобе Брайанту

"Моя цель и амбиции – попытаться остановиться и дать себе возможность насладиться следующим годом, и это, вероятно, будет мой последний год в профессиональном туре.

Это моя идея, но я не могу сказать на 100%, что так и будет, но моя идея и моя мотивация состоит в том, чтобы попытаться насладиться и попрощаться со всеми важными для меня турнирами", - приводит слова Надаля tennis 365.

Напомним, 37-летний испанец травмировался в январе 2023 года на Australian Open. В июне он перенес операцию на левом бедре.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Квалификация к Евро-2024: Бельгия сыграет с Эстонией, Украина с Италией Квалификация к Евро-2024: Бельгия сыграет с Эстонией, Украина с Италией
Полузащитник сборной Италии получил травму перед матчем с Украиной Полузащитник сборной Италии получил травму перед матчем с Украиной
Украина U21 - Северная Ирландия U21: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2025 Украина U21 - Северная Ирландия U21: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2025
Альварес назвал трех бойцов, которые являются лучшими боксерами мира Альварес назвал трех бойцов, которые являются лучшими боксерами мира
Помочь журналистам

Видео

Португалия - Люксембург 9:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024
Португалия - Люксембург 9:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Евро-202412:00
Квалификация к Евро-2024: Бельгия сыграет с Эстонией, Украина с Италией
Евро-202411:58
Полузащитник сборной Италии получил травму перед матчем с Украиной
Украина11:40
Украина U21 - Северная Ирландия U21: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2025
Бокс11:15
Альварес назвал трех бойцов, которые являются лучшими боксерами мира
Бокс11:08
"Может случиться всякое": Джошуа оценил шансы Усика и Хрговича в потенциальном бою
Теннис10:50
Надаль сообщил, когда завершит карьеру
Теннис10:35
Калинина успешно стартовала на турнире в Сан-Диего
Киберспорт10:30
ESL Pro League Season 18: матчи третьей группы
Евро-202410:10
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Италией
Бокс10:02
Промоутер Джошуа сделал смелый прогноз на возможные бои с Уайлдером и Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK