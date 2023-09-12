Надаль сообщил, когда завершит карьеру

22-кратный чемпион турниров Большого шлема Рафаэль Надаль высказался о возможном завершении карьеры.

По словам легендарного испанца, в следующем году, вероятно, он закончит играть.

Читай также: Джокович посвятил победу на US Open Кобе Брайанту

"Моя цель и амбиции – попытаться остановиться и дать себе возможность насладиться следующим годом, и это, вероятно, будет мой последний год в профессиональном туре.

Это моя идея, но я не могу сказать на 100%, что так и будет, но моя идея и моя мотивация состоит в том, чтобы попытаться насладиться и попрощаться со всеми важными для меня турнирами", - приводит слова Надаля tennis 365.

Напомним, 37-летний испанец травмировался в январе 2023 года на Australian Open. В июне он перенес операцию на левом бедре.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!