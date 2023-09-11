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Джокович посвятил победу на US Open Кобе Брайанту

Сербский спортсмен сделал красивый жест после матча.
Сегодня, 08:53
Новак Джокович / Getty Images
Новак Джокович / Getty Images

Этой ночью состоялся финал US Open-2023, в котором встречались Даниил Медведев и Новак Джокович.

Сербский теннисист одержал уверенную победу со счетом 3:0. После игры 36-летний чемпион решил надеть футболку с изображением легендарного баскетболиста Кобе Брайанта, который трагически погиб авиакатастрофе в 2020-м.

На самой футболке было написано: "Мамба навсегда".

"Кобе был близким другом, мы много обсуждали чемпионский характер. Когда у меня были травмы и я пытался вернуться в топ, он был одним из тех, на кого я больше всего полагался. Он всегда был готов помочь советом, по-дружески поддержать".

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"Его смерть сделала мне очень больно. Он носил майку с номером 24, когда стал легендой баскетбола. И я подумал, что это будет хороший символический жест, чтобы отдать ему должное", - рассказал Джокович после матча.

Напомним, Новак выиграл 24-й титул на турнирах Большого шлема, обновив собственный рекорд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Новак Джокович Кобе Брайант

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