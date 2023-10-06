Стали известны все участницы Итогового турнира WTA

Определились все участницы Итогового турнира WTA.

В соревновании примут участие: Арина Соболенко, Ига Швентек, Кори Гауфф, Елена Рыбакина, Джессика Пегула, Маркета Вондроушова, Онс Жабер, Каролина Мухова.

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Турнир пройдет в Канкун (Мексика) с 29 октября по 5 ноября. Групповой раунд проводится в 2 группах по 4 игрока в каждой.

Напомним, в 2018 году победительницей этого турнира стала Элина Свитолина.

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