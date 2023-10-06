iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Стали известны все участницы Итогового турнира WTA

Соревнование пройдет в Мексике.
Сегодня, 14:15
Ига Швентек / Getty Images
Ига Швентек / Getty Images

Определились все участницы Итогового турнира WTA.

В соревновании примут участие: Арина Соболенко, Ига Швентек, Кори Гауфф, Елена Рыбакина, Джессика Пегула, Маркета Вондроушова, Онс Жабер, Каролина Мухова.

Читай также: Свитолина установила уникальное достижение для украинского тенниса

Турнир пройдет в Канкун (Мексика) с 29 октября по 5 ноября. Групповой раунд проводится в 2 группах по 4 игрока в каждой.

Напомним, в 2018 году победительницей этого турнира стала Элина Свитолина.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Чемпионская поддержка: Усик посетил матч Полесье - Динамо Чемпионская поддержка: Усик посетил матч Полесье - Динамо
Наполи презентовал особую форму к Хэллоуину Наполи презентовал особую форму к Хэллоуину
Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Стал известен следующий претендент на титул UFС в легком весе Стал известен следующий претендент на титул UFС в легком весе
Помочь журналистам

Видео

Брейдаблик - Заря 0:1 видео гола и лучших моментов матча Лиги конференций
Брейдаблик - Заря 0:1 видео гола и лучших моментов матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко поднялись, Завацкая опустилась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Победы Шахтера и Зари позволила Украине обойти Израиль
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Орлов потерял более 50 мест
просмотров

Последние новости

Украина15:52
Чемпионская поддержка: Усик посетил матч Полесье - Динамо
Европа15:50
Наполи презентовал особую форму к Хэллоуину
ММА15:26
Бои без правил: расписание боев и турниров
ММА15:19
Стал известен следующий претендент на титул UFС в легком весе
Европа14:55
Рэмзи - о Роналду: Он такой же, как и любой другой человек
Украина14:50
Полесье - Динамо: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Европа14:40
Стало известно состояние Мудрика перед матчем в АПЛ
Европа14:23
Холанд назвал цели Манчестер Сити на сезон
Теннис14:15
Стали известны все участницы Итогового турнира WTA
13:51
ЧМ-2024 по футзалу: Украина сыграет с Сербией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK