iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Джокович добыл уверенную победу над Алькарасом и вышел в финал турнира АТР

Сербский теннисист обыграл второго номера рейтинга.
Сегодня, 00:11
Новак Джокович / Getty Images
Новак Джокович / Getty Images

В субботу, 18 ноября, в рамках полуфинала турнира АТР в Турине Карлос Алькарас встретился с Новаком Джоковичем.

Первая ракетка мира разгромил второго номера рейтинга со счетом 6:3, 6:2. Сам матч длился 1 час 30 минут.

Таким образом в финале Джококович сыграет с Янником Синнером.

Напомним, призовой фонд турнира составляет 15 миллионов долларов.

ATP Finals

Турин, Италия

Карлос Алькарас (Испания) – Новак Джокович (Сербия) – 3:6, 2:6

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Новак Джокович Карлос Алькарас

Статьи по теме

Итоговый турнир-2023 (ATP): Синнер сыграет с Джоковичем в финале Итоговый турнир-2023 (ATP): Синнер сыграет с Джоковичем в финале
Состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP Состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP
Сикан, Бекхэм и...Месси: кто празднует голы "как Беллингем" Сикан, Бекхэм и...Месси: кто празднует голы "как Беллингем"
Чемпион UFC стал гостем в расположении Манчестер Юнайтед Чемпион UFC стал гостем в расположении Манчестер Юнайтед
Помочь журналистам

Видео

Разгром гостей, который не на руку Украине в видеообзоре матча Италия - Северная Македония
Разгром гостей, который не на руку Украине в видеообзоре матча Италия - Северная Македония

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль выпала из ТОП-100
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа00:50
Чемпион UFC стал гостем в расположении Манчестер Юнайтед
Европа00:39
Наставник сборной Франции прокомментировал травму юного дебютанта
Теннис00:30
Итоговый турнир-2023 (ATP): Синнер сыграет с Джоковичем в финале
Евро-202400:22
Квалификация к Евро-2024: Франция разгромила Гибралтар, Нидерланды обыграли Ирландию
Теннис00:11
Джокович добыл уверенную победу над Алькарасом и вышел в финал турнира АТР
Европа00:06
Румыния и Швейцария вышли на Евро-2024, Израиль сыграет в плей-офф
Вчера, 23:51
Европа23:51
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Европа23:46
Нидерланды обеспечили себе выход на Евро, победив Ирландию
Евро-202423:45
Франция уничтожила Гибралтар, оформив самую крупную победу в своей истории
Европа23:28
Наставник сборной Испании высказался о своем будущем
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK