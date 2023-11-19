Джокович добыл уверенную победу над Алькарасом и вышел в финал турнира АТР

В субботу, 18 ноября, в рамках полуфинала турнира АТР в Турине Карлос Алькарас встретился с Новаком Джоковичем.

Первая ракетка мира разгромил второго номера рейтинга со счетом 6:3, 6:2. Сам матч длился 1 час 30 минут.

Таким образом в финале Джококович сыграет с Янником Синнером.

Напомним, призовой фонд турнира составляет 15 миллионов долларов.

ATP Finals

Турин, Италия

Карлос Алькарас (Испания) – Новак Джокович (Сербия) – 3:6, 2:6

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