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Киченок и Остапенко вышли в полуфинал Australian Open

Украинка снова сыграет в 1/2 финала турнира Большого шлема.
Сегодня, 06:18
Киченок (в розовом) и Остапенко / Getty Images
Киченок (в розовом) и Остапенко / Getty Images

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латышкой Еленой Остапенко прошли в четверку лучших на Australian Open.

В четвертьфинале турнира 11-я сеяная пара победила французский дуэт Гарсия-Младенович, которым до этого проигрывали дважды.

Первый сет завершился только на тай-брейке, тогда как во втором в 10-м гейме украино-латвийская пара взяла брейк, реализовав четвертый матч-поинт.

1/4 финала
Киченок/Остапенко – Гарсия/Младенович – 7:6(2), 6:4

Читай также: Australian Open-2024: Киченок в парном разряде сыграет в полуфинале, Ястремская - в одиночном разряде выступит в 1/4

Отметим, что в прошлом году Киченок и Остапенко дважды были в полуфиналах турниров Большого шлема – US Open и Ролан Гаррос. Следующими их соперницами стали канадка Габриэла Дабровски и австралийка Эрин Раутлифф - 4-е сеяные на турнире.

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