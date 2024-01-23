Киченок и Остапенко вышли в полуфинал Australian Open

Украинка снова сыграет в 1/2 финала турнира Большого шлема.

Киченок (в розовом) и Остапенко / Getty Images

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латышкой Еленой Остапенко прошли в четверку лучших на Australian Open.

В четвертьфинале турнира 11-я сеяная пара победила французский дуэт Гарсия-Младенович, которым до этого проигрывали дважды.

Первый сет завершился только на тай-брейке, тогда как во втором в 10-м гейме украино-латвийская пара взяла брейк, реализовав четвертый матч-поинт.

1/4 финала

Киченок/Остапенко – Гарсия/Младенович – 7:6(2), 6:4

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Отметим, что в прошлом году Киченок и Остапенко дважды были в полуфиналах турниров Большого шлема – US Open и Ролан Гаррос. Следующими их соперницами стали канадка Габриэла Дабровски и австралийка Эрин Раутлифф - 4-е сеяные на турнире.

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