Киченок и Остапенко вышли в полуфинал Australian Open
Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латышкой Еленой Остапенко прошли в четверку лучших на Australian Open.
В четвертьфинале турнира 11-я сеяная пара победила французский дуэт Гарсия-Младенович, которым до этого проигрывали дважды.
Первый сет завершился только на тай-брейке, тогда как во втором в 10-м гейме украино-латвийская пара взяла брейк, реализовав четвертый матч-поинт.
1/4 финала
Киченок/Остапенко – Гарсия/Младенович – 7:6(2), 6:4
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Отметим, что в прошлом году Киченок и Остапенко дважды были в полуфиналах турниров Большого шлема – US Open и Ролан Гаррос. Следующими их соперницами стали канадка Габриэла Дабровски и австралийка Эрин Раутлифф - 4-е сеяные на турнире.
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