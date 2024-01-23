"Этот турнир - большая победа для меня": Костюк подвела итоги выступлений на Australian Open

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась впечатлениями от выступлений на Australian Open-2024.

Украинка впервые в профессиональной карьере пробилась в четвертьфинал одиночного разряда турнира Большого шлема, где на этой стадии Открытого чемпионата Австралии уступила в трех сетах четвертой ракетке мира Кори Гауфф - 6:7, 7:6, 2:6.

Читай также: Костюк уступила четвертой ракетке мира в четвертьфинале Australian Open

"Это просто теннисный матч. Вы знаете, что я здесь для того, чтобы расти, учиться и становиться лучше. Я очень горжусь собой. Я выиграла для себя, и я думаю, что это самое главное.

Сезон только начинается и с нетерпением жду, что будет дальше. Сегодня был отличный матч, еще один бой, к сожалению, не удалось одержать победу, но турнир прошел очень хорошо. Продолжаем дальше, это теннис, все хорошо.

Я проиграла первый сет, который был немного болезненным, вы знаете, было 5:1, при счете 5:2 имела сет-бол. Потом была очень хорошая идея при 6:5, но я просто не выполнила ее достаточно хорошо.

Для меня это победа, я играла с одной из лучших теннисисток в мире. Смогла подойти очень близко. Чувствуется, будто очень далеко, но очень близко. Весь этот турнир - большая победа для меня.

Цели на сезон? Они не изменились. Просто у меня появилась ясность. Я никогда не ставлю цель занять определенное место в рейтинге. По-моему, в этом нет смысла. Это просто номер.

Я до сих пор хочу выиграть Грендслем - это моя главная цель. Буду стремиться к этому. Что касается остальных турниров - посмотрим, я не знаю. Моя самая большая и единственная цель - это победа на турнире Грендслем", - сказала Костюк на пресс-конференции.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты украинцев на Australian Open-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!