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Ястремская: После того, как почувствовала боль в животе поняла, что не смогу отдать все в матче с Чжен

Даяна рассказала, что помешало ей пройти в финал Australian Open.
Сегодня, 20:13
Даяна Ястремская / Getty Images
Даяна Ястремская / Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась мыслями о противостоянии с китаянкой Чжен Циньвэнь в полуфинале Australian Open.

Спортсменка рассказала, что, к сожалению, боль в животе, которую она почувствовала по ходу встречи, не дала ей выложиться на все 100% своих возможностей.

"Да, ну, результаты меня радуют. Я не расстраиваюсь из-за поражения, но все равно считаю, что это был отличный турнир для меня. Обычно на турнирах Большого шлема играют семь матчей, а я сыграла девять, так что я очень горжусь собой.

Я не очень расстроена поражением, но очень расстроена тем, что у меня не хватило эмоций, физического состояния и восстановления на сегодняшний матч, потому что были важные моменты, когда я должна была отдать чуть больше, чем она. Я чувствовала, что просто не могу взять это на себя.

Травма, знаете, сегодня после разминки я почувствовала небольшую боль в животе, в мышце здесь, и в первом сете после двух геймов я почувствовала, что сделала удар с форхенда и почувствовала, что у меня там что-то болит.

Поэтому я взяла... как бы это сказать, медицинский тайм-аут.

Стало немного лучше, но все равно я чувствовала, что в глубине души я чувствовала, что не смогу отдать все свои силы, потому что отдавать было особо нечего", - заявила Ястремская.

Стоит сказать, что в полуфинале Даяна в двух сэтах уступила более сильной оппонентке, но смогла навязать ей достойную борьбу.

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