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Украинская теннисистка анонсировала выход собственной песни

Даяна Ястремская выпустит новый сингл.
Сегодня, 10:19
Даяна Ястремская / Getty Images
Даяна Ястремская / Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская анонсировала выход своего нового сингла.

Песня получила название Hearts и выйдет в коллаборации с латвийским рэпером Loopout и чешским певцом RODAN.

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Премьера трека состоится завтра утром, 22 февраля. В описании к видео отмечается, что он о "силе и зрелости" и является очередным напоминанием о войне в Украине.

Отметим, что для Ястремской это не первая музыкальная работа. Ранее она выпускала песню с названием Тысячи меня.

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