Украинка Стародубцева швырнула ракетку после поражения

Спортсменка проиграла матчбол, который был подан с руки.

В рамках 1/16 финала грунтового турнира WTA 250 в Боготе (Колумбия) украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 136) проиграла Саре Эррани (Италия, WTA 117).

Поединок закончился победой итальянки за два сеты - 6:2, 7:6 (7:5).

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На матчболе Эррани подали с руки, таким образом исполнив underarm serve. Украинка приняла в корт, однако проиграла розыгрыш. После завершения матча Юлия швырнула ракетку об корт.

Напомним, Юлия выступит за сборную Украины в матче Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии, который состоится 12-13 апреля.

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