iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Украинка Стародубцева швырнула ракетку после поражения

Спортсменка проиграла матчбол, который был подан с руки.
Вчера, 22:28
Юлия Стародубцева / Getty Images
Юлия Стародубцева / Getty Images

В рамках 1/16 финала грунтового турнира WTA 250 в Боготе (Колумбия) украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 136) проиграла Саре Эррани (Италия, WTA 117).

Поединок закончился победой итальянки за два сеты - 6:2, 7:6 (7:5).

Читай также: Рейтинг WTA: Саккари поднялась на две строчки, Свитолина остается в топ-20

На матчболе Эррани подали с руки, таким образом исполнив underarm serve. Украинка приняла в корт, однако проиграла розыгрыш. После завершения матча Юлия швырнула ракетку об корт.

Напомним, Юлия выступит за сборную Украины в матче Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии, который состоится 12-13 апреля.

Ранее Костюк рассказала о своих занятиях опасным хобби, во время которого едва не погибла.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Ювентус уверенно разбил Лацио в первом полуфинале Кубка Италии Ювентус уверенно разбил Лацио в первом полуфинале Кубка Италии
Роналду дважды забил со штрафного - Ан-Наср уничтожил соперника Роналду дважды забил со штрафного - Ан-Наср уничтожил соперника
Ястремская проведет первый матч на турнире в Чарльтсоне Ястремская проведет первый матч на турнире в Чарльтсоне
Борнмут легко обыграл Кристал Пэлас в довольно незрелищном матче Борнмут легко обыграл Кристал Пэлас в довольно незрелищном матче
Помочь журналистам

Видео

Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Саккари поднялась на две строчки, Свитолина остается в топ-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер обошел Алькараса, Сачко продолжает терять позиции
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:59
Европа23:59
Ювентус уверенно разбил Лацио в первом полуфинале Кубка Италии
Другие страны23:54
Роналду дважды забил со штрафного - Ан-Наср уничтожил соперника
Теннис23:44
Ястремская проведет первый матч на турнире в Чарльтсоне
Европа23:42
Борнмут легко обыграл Кристал Пэлас в довольно незрелищном матче
Европа23:35
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
Европа23:28
Эвертон с Миколенко спасся от поражения в матче с Ньюкаслом
Европа23:15
Манчестер Юнайтед снова потерял защитников
Европа23:09
Довбик и легендарный Шевченко: Жирона опубликовала красочный постер с украинцами
Европа22:50
Фенербахче отложил решение о выходе из Суперлиги
Бокс22:30
CAS отклонил апелляцию пророссийской спортивной ассоциации
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK