"Я чувствовала, как уходят все матчболы": Костюк о победе над третьей ракеткой мира

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу над американкой Коко Гофф в четвертьфинале турнира WTA 500 в Штутгарте.

По словам девушки, она счастлива оказаться в полуфинале соревнования.

– Восемь матчболов понадобились для победы. Что у вас было в голове, после нереализованных семи?

– Определенно, те пять матчболов, которые я отыграла вчера. И я чувствовала, как все они сегодня уходят. Да, все было очень, очень близко. Знаете, это был вопрос пары розыгрышей, а то и одного. Так что, безусловно, это потрясающее чувство – быть в полуфинале. Да. Вау.

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Костюк призналась, что усердная работа позволила ей проделать такой результат.

"Я думаю, что все дело в мелочах, которые складываются в единое целое. Я не думаю, что было что-то важное или большое, что изменилось или произошло. Я думаю, это было просто терпение и много тяжелой работы, много слез и, ну, я не знаю, пота и, ну, знаете, всего, сомнений. Все это было. Я очень благодарна своей команде за то, что они поддерживали меня сегодня. Это было даже хуже, чем вчера, я так думаю".

В полуфинале турнира Костюк сыграет с Маркетой Вондроушовой. Матч пройдет 20 апреля.

Ранее сообщалось, что Украина не вышла в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг.

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