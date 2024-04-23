"Какого хр*на": юный теннисист не поверил, что сыграет с Надалем

Будущий поединок с великим испанцем шокировал спортсмена, который делает первые шаги во взрослом теннисе.

В среду, 24 апреля, Рафаэль Надаль выступит на турнире ATP в Мадриде.

В первом раунде соперником обладателя 22-х Больших шлемов станет 16-летний американец Дарвин Бланч, который сначала не поверил своим глазам, увидев, с кем ему придется встретиться на одном корте.

Бланч опубликовал фото в социальных сетях, которое подписал: "Ребята, я играю с Надалем, какого хр*на".

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Разница в возрасте между теннисистами составляет 21 год. Для Бланча это будет лишь второй матч на уровне Туров ATP.

Стоит также отметить, что недавно Рафаэль Надаль объявил о своем участии в ежегодном Кубке Лэйвера.

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