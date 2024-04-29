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Украинский теннисист выиграл второй титул в 2024 году

Белинский успешно выступает в паре.
Сегодня, 22:10
Вячеслав Белинский / Instagram
Вячеслав Белинский / Instagram

Украинский теннисист Вячеслав Белинский выиграл парный трофей на грунтовом турнире ITF M15 в Сплите (Хорватия).

В финале соревнований украинец и его партнер Яша Шайрых (Польша) в двух сетах переиграли дуэт Адам Хейнонен (Швеция) / Марино Якич (Хорватия).

ITF M15 Сплит. Пары. Грунт. Финал

Вячеслав Белинский (Украина) / Яша Шайрых (Польша) – Адам Хейнонен (Швеция) / Марино Якич (Хорватия) – 6:4, 6:2

Отметим, что Белинский завоевал свой седьмой титул в карьере. Примечательно, что в апреле текущего года он стал победителем соревнований в Анталье вместе с Владиславом Орловым.

Ранее сообщалось, что сестры Киченок стали вице-чемпионками турнира в Чарльстоне.

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