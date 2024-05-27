Надаль проиграл в первом раунде Ролан Гаррос

Испанец вылетел уже на старте Открытого чемпионата Франции по теннису.

22-кратный обладатель титулов Большого шлема Рафаэль Надаль (№276 АТР) завершил выступление на Ролан Гаррос.

Испанский теннисист в первом круге проиграл Александру Звереву (№4 АТР).

Александр Зверев (Германия) – Рафаэль Надаль (Испания) - 6:3, 7:6, 6:3

Матч продолжался 3 часа и 6 минут.

Отметим, что Надаль является рекордсменом по числу побед на турнире – 14 титулов.

Напомним, Свитолина добыла волевую победу над Плишковой в первом раунде Ролан Гаррос-2024.

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