Французский теннисист толкнул рекламный щит и получил травму во время матча Ролан Гаррос
Артур Риндеркнех выбыл во втором раунде турнира.
Во втором раунде одиночного разряда Ролан Гаррос случился необычный инцидент.
В матче между французом Артуром Риндеркнехом и аргентинцем Томасом Эчеверри первый был вынужден сняться из-за травмы.
В четвертом гейме француз не реализовал три брейк-поинта, и в приступе злости пнул рекламный щит.
Маленькая вспышка ярости обошлось Риндеркнеху травмой стопы, из-за которой он был вынужден сняться с турнира.
Ранее, напомним, Ястремская проиграла в третьем раунде Ролан Гарроса.
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