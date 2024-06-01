Французский теннисист толкнул рекламный щит и получил травму во время матча Ролан Гаррос

Во втором раунде одиночного разряда Ролан Гаррос случился необычный инцидент.

В матче между французом Артуром Риндеркнехом и аргентинцем Томасом Эчеверри первый был вынужден сняться из-за травмы.

В четвертом гейме француз не реализовал три брейк-поинта, и в приступе злости пнул рекламный щит.

Маленькая вспышка ярости обошлось Риндеркнеху травмой стопы, из-за которой он был вынужден сняться с турнира.

Ранее, напомним, Ястремская проиграла в третьем раунде Ролан Гарроса.

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