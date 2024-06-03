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"Серьезная соперница": Рыбакина оценила победу над Свитолиной

Четвертая ракетка мира обыграла украинку на пути к 1/4 финала Ролан Гаррос.
Сегодня, 19:23
Елена Рыбакина / Getty Images
Елена Рыбакина / Getty Images

Казахская теннисистка Елена Рыбакина (№4 WTA) прокомментировала победу над Элиной Свитолиной (№19 WTA) в четвертом раунде Ролан Гаррос.

По словам спортсменки, она рада обыграть украинку.

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"Очень довольна выступлением, ведь Элина – серьезная соперница. Мы играли несколько раз, она отличный боец. С ней всегда получаются сложные матчи и очень довольна тем, как играла сегодня и как подавала.

Мои удары? Мы много работаем с командой. Мы всегда стараемся немного подкорректировать технику, и, конечно, на грунте мне немного сложнее двигаться, потому что я высока.

Мы делаем хорошую работу, и я очень горжусь тем, как я улучшилась за последние несколько лет", - сказала Рыбакина.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции Елена встретится с итальянкой Жасмин Паолини (№12 WTA).

Ранее Свитолина высказалась о поражении, заявив, что у нее был шанс победить.

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