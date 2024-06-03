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"Я не использовала свой шанс": Свитолина высказалась о вылете с Ролан Гаррос

Украинка не смогла пробиться в четвертьфинал турнира.
Сегодня, 17:56
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№19 WTA) прокомментировала поражение от Елены Рыбакиной (№4 WTA) в 1/8 финала Ролан Гаррос.

Девушка призналась, что у нее был шанс победить, но представительница Казахстана является отличной теннисисткой.

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"Сегодня мне было очень тяжело. Мне показалось, что в первом сете я была не столь далека, чтобы сравнять счет, но Рыбакина сыграла хорошо.

Я не использовала свой шанс, но она отличный игрок. Поэтому это всегда непросто: ты вроде так близко, но в то же время так далеко. Что есть, то есть. Ее подача – это самое большое ее оружие. Елена очень хорошо пробивает по своим точкам.

Всегда нужно быть готовой к чему-то неожиданному, потому что она иногда играет мощно, иногда добавляет мячу вращения, иногда просто кладет мяч в правильное место. Поэтому ты постоянно должна быть готова. Важно активно ей отвечать. Поэтому мне бы хотелось, чтобы я получше воспользовалась теми шансами, которые у меня были, немного больше давила на нее. Но, к сожалению, получилось, как получилось", - отметила Свитолина.

Ранее сообщалось, что французский теннисист толкнул рекламный щит и получил травму во время матча Ролан Гаррос.

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Источник: БТУ

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