Швентек вчистую разгромила россиянку, установив рекорд Ролан Гаррос

Первой ракетке мира понадобилось всего 40 минут.

Первая ракетка мира Ига Швентек позорно разгромила росиянку анастасию потапову в 1/8 финала Ролан Гарроса.

Гражданка страны-террориста сумела набрать всего 10 очков за весь матч, который завершился со счетом 6:0, 6:0 и длился всего 40 минут.

Согласно информации Opta Ace, это самый быстрый матч на Ролан Гарросе с начала ведения такой статистики (с 2015 года).

Также это самый быстрый матч в карьере самой польской теннисистки. Ранее Швентек победила Симону Халеп за 45 минут в 2019 году.

Следующей соперницей первой ракетки мира станет чешка Маркета Вондроушова (WTA №6).

А с результатами украинок на Ролан Гарросе вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!