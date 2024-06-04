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Джокович прокомментиовал свое снятие с Ролан Гаррос

Серб подробно рассказал про свою травму.
Сегодня, 20:16
Новак Джокович / Getty Images
Новак Джокович / Getty Images

Первая ракетка мира Новак Джокович завершил свое выступление на Открытом чемпионате Франции.

Сербский теннисист рассказал причины своего решения.

"Мне действительно грустно объявлять о том, что я вынужден сняться с Ролан Гаррос. Я играл от всего сердца и отдал всего себя во вчерашнем матче, и, к сожалению, из-за разрыва медиального мениска в правом колене, мы с моей командой приняли тяжелое решение после тщательного рассмотрения вопроса и консультаций.

Я желаю всего самого лучшего игрокам, которые принимают участие в турнире и искренне благодарю невероятных фанатов за их любовь и поддержку. Скоро увидимся".

Отметим, что в четвертьфинале Джокович должен был сыграть против Каспера Рууда. На ISPORT доступно расписание и результаты турнира.

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