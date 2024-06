Джокович прокомментиовал свое снятие с Ролан Гаррос

Первая ракетка мира Новак Джокович завершил свое выступление на Открытом чемпионате Франции.

Сербский теннисист рассказал причины своего решения.

"Мне действительно грустно объявлять о том, что я вынужден сняться с Ролан Гаррос. Я играл от всего сердца и отдал всего себя во вчерашнем матче, и, к сожалению, из-за разрыва медиального мениска в правом колене, мы с моей командой приняли тяжелое решение после тщательного рассмотрения вопроса и консультаций.

Я желаю всего самого лучшего игрокам, которые принимают участие в турнире и искренне благодарю невероятных фанатов за их любовь и поддержку. Скоро увидимся".

Novak Djokovic on his withdrawal from Roland Garros:



“I am really sad to announce that I have to withdraw from Roland Garros. I played with my heart and gave my all in yesterday's match and unfortunately, due to a medial meniscus tear in my right knee, my team and I had to make… pic.twitter.com/pUcIZO3oOL