Джокович прокомментиовал свое снятие с Ролан Гаррос
Первая ракетка мира Новак Джокович завершил свое выступление на Открытом чемпионате Франции.
Сербский теннисист рассказал причины своего решения.
"Мне действительно грустно объявлять о том, что я вынужден сняться с Ролан Гаррос. Я играл от всего сердца и отдал всего себя во вчерашнем матче, и, к сожалению, из-за разрыва медиального мениска в правом колене, мы с моей командой приняли тяжелое решение после тщательного рассмотрения вопроса и консультаций.
Я желаю всего самого лучшего игрокам, которые принимают участие в турнире и искренне благодарю невероятных фанатов за их любовь и поддержку. Скоро увидимся".
Novak Djokovic on his withdrawal from Roland Garros:— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 4, 2024
“I am really sad to announce that I have to withdraw from Roland Garros. I played with my heart and gave my all in yesterday's match and unfortunately, due to a medial meniscus tear in my right knee, my team and I had to make… pic.twitter.com/pUcIZO3oOL
Отметим, что в четвертьфинале Джокович должен был сыграть против Каспера Рууда. На ISPORT доступно расписание и результаты турнира.
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