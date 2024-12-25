Испанский клуб продлил контракт со своим 37-летним рекордсменом

Яго Аспас проведет минимум еще сезон за родную Сельту.

Сельта объявила о продлении контракта с Яго Яспасом.

37-летний нападающий отыграет за родной клуб как минимум еще один сезон.

Напомним, что Аспас - воспитанник Сельты и почти всю свою карьеру провел за клуб из Виго. В 2013-15 годах испанец играл за Ливерпуль, а также еще сезон провел за Севилью.

За Сельту форвард провел 509 матчей, забил 210 голов и отдал 82 ассиста. По всем этим показателям Яго Аспас является рекордсменом клуба.

Ранее также сообщалось, что Артур Мело может вернуться в Ла Лигу.

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