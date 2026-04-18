Судаков может перейти в Ла Лигу

Украинцем интересуется Сельта.
Сегодня, 11:48       Автор: Валентина Чорноштан
Георгий Судаков / Getty Images

Георгий Судаков может переехать в чемпионат Испании. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Бенфика готова рассмотреть вариант продажи игрока.

Издание ElGodiGital передает, что Сельта заинтересована в подписании игрока национальной сборной Украины. В хавбеке видят игрока, который сможет усилить их состав в следующем сезоне.

Отмечается, что трансфер может обойтись без проблем, ведь главный тренер португальской команды Жозе Моуринью считает, что Судаков не вписывается в его игровую концепцию.

В этом сезоне Георгий провел за лиссабонскую команду 36 матчей, в которых забил четыре гола и отдал пять ассистов. По информации портала Transfermarkt, подписание полузащитника может обойтись в 28 миллионов евро.

