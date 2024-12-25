Проблемный бразильский хавбек близок к возвращению в Ла Лигу

Ювентус ведет переговоры по трансферу Артура Мело, пишет Николо Скира.

По информации инсайдера, переговоры между итальянским грандом и Бетисом находятся на продвинутой стадии.

Оба клуба заинтересованы в том, чтобы сделка состоялась, однако расходятся во взглядах, какой именно она должна быть.

Ювентус хочет отправить Артура в аренду с опцией выкупа в примерно 12 млн евро. Бетис же хочет попытаться растянуть платежи по игроку на четыре года.

Напомним, что Артур последние два сезона провел в арендах, однако не закрепился ни в Ливерпуле, ни в Фиорентине.

Ранее также владелец Милана рассказал, как намерен выстроить дела в клубе.

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