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Владелец Милана: Я не стремлюсь американизировать клуб

Джерри Кардинале рассказал, что пытается изменить в клубе.
Сегодня, 07:51
Джерри Кардинале / Getty Images
Джерри Кардинале / Getty Images

Владелец Милана Джерри Кардинале рассказал о том, как пытается вести дела в итальянском гранде.

Бизнесмен отметил, что в Европе куда более сложная структура со множеством уровней, что усложянет все процессы. И именно это он и пытается оптимизировать.

"Я не стремлюсь американизировать Милан. Но пытаюсь внедрить некоторые американские практики, которые могут вывести Милан на новый уровень. 

Также я уделяю внимание бизнесу Серии А. Мне интересно посмотреть, как мы можем помочь им вести переговоры о международных медиа-сделках. 

В США другие отношения между владельцами клубов и лигами. Здесь больше разных уровней – Серия А, Федерация футбола Италии, УЕФА, ФИФА... Для меня это процесс обучения. Дома я мог бы делать все это с закрытыми глазами", - приводит слова Кардинале Sempre Milan.

Ранее также Пеп Гвардиола прокомментировал ситуацию в Манчестер Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан

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