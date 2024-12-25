Владелец Милана: Я не стремлюсь американизировать клуб

Владелец Милана Джерри Кардинале рассказал о том, как пытается вести дела в итальянском гранде.

Бизнесмен отметил, что в Европе куда более сложная структура со множеством уровней, что усложянет все процессы. И именно это он и пытается оптимизировать.

"Я не стремлюсь американизировать Милан. Но пытаюсь внедрить некоторые американские практики, которые могут вывести Милан на новый уровень.

Также я уделяю внимание бизнесу Серии А. Мне интересно посмотреть, как мы можем помочь им вести переговоры о международных медиа-сделках.

В США другие отношения между владельцами клубов и лигами. Здесь больше разных уровней – Серия А, Федерация футбола Италии, УЕФА, ФИФА... Для меня это процесс обучения. Дома я мог бы делать все это с закрытыми глазами", - приводит слова Кардинале Sempre Milan.

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