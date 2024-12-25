"Он не был близок к нокауту": Красюк оценил реванш Усик - Фьюри

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о победе украинца в реванше с Тайсоном Фьюри.

Эксперт доволен решением судей, ведь у него вышел такое же счет, как и у всех судей - 116-112.

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"Отличный результат. Я не ожидал, что будет так. Абсолютно справедливо. У меня такие же судейские записки.

Тайсон забрал первую половину? Это привычная история, так всегда происходит в боях Усика. Был ли Александр близок к нокауту? Нет", - сказал Красюк для YouTube-канала Luckypunch.net.

Ранее Уоррен раскритиковал Дюбуа за дикий поступок по отношению к Усику.

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