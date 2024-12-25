Барселона продолжает следить за ситуацией Нико Уильямса

Летом за вингера может разразиться настоящая битва.

Барселона все еще сохраняет интерес к вингеру Атлетику Нико Уильямсу, утверждает Diario Sport.

Напомним, что по разным сообщениям в 22-летнем испанце заинтересованы и другие европейские гранды. Чаще всего интересен приписывают Манчестер Юнайтед и Баварии.

Мюнхенцы действительно следят за Нико и вполне могут попытаться подписать игрока уже летом.

Барселона все так же сохраняет интерес к игроку, однако на данном этапе не предпринимает в его отношении никаких действий. Клуб, в первую очередь, ожидает, когда разрешиться зарплатная ситуация.

Спокойствия каталонцам также прибавляет тот факт, что испанец сам еще не решил, где хочет продолжить карьеру.

Ранее также сообщалось, что Сельта продлила контракт с клубной легендой.

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