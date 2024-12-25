iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона продолжает следить за ситуацией Нико Уильямса

Летом за вингера может разразиться настоящая битва.
Сегодня, 14:28
Нико Уильямс / Getty Images
Нико Уильямс / Getty Images

Барселона все еще сохраняет интерес к вингеру Атлетику Нико Уильямсу, утверждает Diario Sport.

Напомним, что по разным сообщениям в 22-летнем испанце заинтересованы и другие европейские гранды. Чаще всего интересен приписывают Манчестер Юнайтед и Баварии.

Мюнхенцы действительно следят за Нико и вполне могут попытаться подписать игрока уже летом.

Барселона все так же сохраняет интерес к игроку, однако на данном этапе не предпринимает в его отношении никаких действий. Клуб, в первую очередь, ожидает, когда разрешиться зарплатная ситуация.

Спокойствия каталонцам также прибавляет тот факт, что испанец сам еще не решил, где хочет продолжить карьеру.

Ранее также сообщалось, что Сельта продлила контракт с клубной легендой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нико Уильямс

Статьи по теме

Нико Уильямс, вероятнее всего, перейдет летом в АПЛ Нико Уильямс, вероятнее всего, перейдет летом в АПЛ
Звезда сборной Испании покинул расположение национальной команды Звезда сборной Испании покинул расположение национальной команды
"Хочу войти в историю": Нико Уильямс остается в Атлетике "Хочу войти в историю": Нико Уильямс остается в Атлетике
Уильямс может подписать контракт с Барселоной уже на следующей неделе Уильямс может подписать контракт с Барселоной уже на следующей неделе
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира
Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова потеряла 32 позиции, Байндль поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Кипр и Швеция пошли в отрыв от Украины
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на этапе Кубка мира в Анси
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров

Последние новости

Украина15:15
Нападающий Шахтера посетил матч французского клуба, куда может перейти
Бокс14:40
Фьюри выпал из пятерки лучших супертяжеловесов мира после реванша с Усиком
Европа14:28
Барселона продолжает следить за ситуацией Нико Уильямса
Европа14:15
Арсенал намерен подписать восходящею звезду Реала
Формула 113:52
Пристли: У Риккардо хватало таланта, чтобы стать чемпионом
Бокс13:50
"Он не был близок к нокауту": Красюк оценил реванш Усик - Фьюри
Бокс13:20
Атлас назвал причину, почему Усик лучший боксер эпохи
Европа13:15
Испанский клуб продлил контракт со своим 37-летним рекордсменом
Бокс12:50
Уоррен раскритиковал Дюбуа за дикий поступок по отношению к Усику
Европа12:33
Одноклубник Цыганкова попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK