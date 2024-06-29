Людмила Киченок выиграла парный турнир WTA 500 в Истборне

Украинка в паре с Остапенко завоевали четвертый общий титул.

В субботу, 29 июня, Людмила Киченок и Елена Остапенко выиграли парный турнир WTA 500 в Истборне (Великобритания).

В финальном поединке украинка и латвийка победили лидеров посева Габриэлу Дабровски (Канада) и Эрин Рутлиф (Новая Зеландия).

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Истборн, Великобритания

Парный турнир. Финал

Людмила Киченок/ Елена Остапенко (Украина/ Латвия) – Габриэла Дабровский/ Эрин Рутлиф (Канада/ Новая Зеландия) – 5:7, 7:6, 10-8

Матч продолжался 1 час и 57 минут. За это время дуэт украинки и латвийки совершили пять подач навылет, допустили пять двойных ошибок и использовали 1/5 брейкпойнтов.

Елена и Людмила завоевали свой четвертый общий трофей.

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