Русня попала КАБом по дому известного волонтера и спонсора Свитолиной

К счастью, обошлось без погибших.

В результате авиаудара по Харькову один из КАБов попал в дом Юрия Сапронова.

Эту информацию подтвердил сам волонтер в своих социальных сетях.

Предположительно, КАБ попал в машину, припаркованную во дворе. Также разрушены некоторые помещения и ранены два человека, их состояние неизвестно.

"Все хорошо. Все живы. Есть легко раненые. Спасибо за звонки и слова поддержки. Разрушений много. Очень. Это мой дом. Прямое попадание во двор. Ищу кошек. 5 из 6 нашел", - сообщил сам Сапронов на своей странице в Facebook.

Юрий Сапронов наиболее известен поддержкой отечественного тенниса, в частности он является споносором Элины Свитолиной.

Напомним, что завтра теннисистка будет принимать участие в жеребьевке турнира.

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