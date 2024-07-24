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Свитолина в компании легенд проведет жеребьевку теннисного турнира

Украинка удостоилась большой чести.
Сегодня, 20:10
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Элина Свитолина проведет жеребьевку теннисного турнира на Олимпиаде в Париже, пишет Джорджио Спалутто.

По информации журналиста, жеребьевка пройдет 25 июля в 12:00 по киевскому времени. Кроме украинской теннисистки будут присутсвовать также легенды спорта.

Жеребьевку вместе с Элиной проведут Рафаэль Надаль, Стэн Вавринка, Энди Маррей и Анжелик Кербер.

Сам же турнир начнется уже 27 июля и пройдет на кортах Ролан Гарроса.

Напомним, что с расписанием и результатами украинских теннисисток на Олимпиаде вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Элина Свитолина

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