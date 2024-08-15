Монфис рассыпался в комплиментах Альсарасу перед матчем в Цинцинате: На одном уровне с Новаком, Рафой и Роджером

Французский теннисист Гаэль Монфис поделился ожиданиями от противостояния с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом во втором круге турнира в Цинцинате, сравнив Карлоса с легендами:

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"Он совершенный спортсмен, с точки зрения скорости, выносливости, силы. А его теннис, конечно же, тоже весьма совершенен. Бекхенд, форхенд, довольно сложно понять, как ему ответить. Он очень сильно улучшил свою игру на приеме, здорово преподносит. просто очень сбалансированный игрок.

В этот момент я вижу его на уровне Новака, Рафы и Роджера. Он просто немного младше, но он уже легенда.

Для меня всегда круто играть с такими звездами, как Карлос или Янник – конечно, в мое время это были Новак, Рафа, Роджер. Но играть с этими молодыми ребятами всегда приятно. Завтра мне будет очень весело. Конечно, очень тяжело, но это будет то, что я запомню на несколько лет", - сказал Монфис Tennis.com.

Напомним, в первом круге Монфис одолел австралийского теннисиста Алексея Попырина, а Карлос начинает свой поход за титулом со второго раунда.

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