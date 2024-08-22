Свитолина озвучила главный фактор своей победы над экс-россиянкой Аванесян в Монтерее

Украинская теннисистка Элина Свитолина убедительно обыграла ныне представляющую Армению экс-россиянку Элину Аванесян на турнире WTA в Монтерее.

Свитолина поделилась эмоциями после убедительной победы, заявив, что удовлетворена своей игрой:

"Я чувствовала себя хорошо, хорошо подавала. Думаю, я тоже хорошо двигалась кортом и хорошо била по мячу. Так что я довольна тем, как сыграла. Надеюсь, я смогу развить этот потенциал и выступить еще лучше в следующем матче

Я воспринимаю этот турнир как хорошую подготовку к US Open. Чувствую, что здесь собраны хорошие игроки и я могу провести хорошие матчи. Постараюсь найти то, над чем я работала и сделать все, чтобы пройти как можно дальше на этом турнире. Матч с Носковой в 1/4 финала - это хороший вызов", - цитирует Светолину El Universal.

Стоит отметить, что в следующем круге турнира в Монтерее Элина Свитолина сыграет против представительницы Чехии Каролины Муховой.

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