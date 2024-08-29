Костюк раскритиковала организаторов US Open: Надо выкручиваться

Украинская теннисистка Марта Костюк подвергла критике организаторов US Open за запрет использовать флаги своих стран на кортах в США:

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"Я, честно, не знала об этом правиле. Я узнала о нем случайно, когда папа сказал по телефону, что у нас флаги здесь запрещены.

Каждый турнир по-разному - в Цинциннати в том году был скандал, и тогда запретили все флаги. Тогда другие турниры Торонто разрешает, поэтому я не слежу за этим. К примеру, в первом матче видела очень много людей в наших футболках, и я так идентифицировала: "О, это наши". Флаги я сегодня увидела, это, конечно, очень приятно видеть флаги, видеть поддержку.

Я не знаю по поводу правил, мне кажется, что прикольнее одеть футболку и это тоже будет как украинский флаг, чем то, что тебя могут выгнать. Оно прикольно, но лучше для своей безопасности.

То, что здесь были люди с российскими флагами на футболках и организаторы ничего не могут с этим поделать - это удивительно для меня. Это все равно флаг РФ или РБ, даже игроки этих стран не играют здесь. Мне кажется, это ненормально, что им разрешают.

Как был скандал на Australian Open в прошлом году – это не окей, особенно символика этих стран, мне известно, должна быть запрещена. Очень тяжело на это повлиять, могу сказать по своему опыту. Организаторам нужно быть максимально дипломатическими, и их не интересует, что мы испытываем наши эмоции. Такая жизнь, надо выкручиваться из этого", - цитирует Костюк портал Трибуна.

Напомним, в третьем круге US Open Maрта встретится с представительницей США Эммой Наварро. Матч запланирован на завтра, 30 августа.

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