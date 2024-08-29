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Калинина нашла причины поражения от Свитолиной на US Open

Ангелина проиграла украинское дерби Элине.
Сегодня, 14:55
Ангелина Калинина / Getty Images
Ангелина Калинина / Getty Images

Ангелина Калинина проиграла Элине Свитолиной в украинском дерби в рамках второго раунда Открытого чемпионата США. Матч завершился в двух партиях.

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Калинина подвела итог поединку, объяснив, что не удалось ей на корте, поздравив Свитолину:

"Трудный матч для меня. Пыталась сделать то, что возможно, но, к сожалению, она сегодня очень хорошо играла. Высокий уровень. Пожалуй, не все смогла сделать то, что планировала. Но сыграла так, как сыграла. Это был хороший матч" ,-¦ цитирует Калинину издание Трибуна.

Напомним, в третьем раунде US Open Элина Свитолина сыграет против Коко Гауф. Матч запланирован на завтра, 30 августа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: US Open Элина Свитолина Ангелина Калинина

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